قطر: اقتحام المسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين في العالم

عدالة القضية الفلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:33 صباحاً كتب شريف احمد - أدانت دولة قطر بشدة اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلية وعشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أنه انتهاك الصارخ للقانون الدولي واستفزاز لمشاعر المسلمين في العالم.وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الاثنين، من استمرار مثل هذه الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، وما سينتج عنها من توسيع لدائرة العنف في المنطقة.وشددت في الوقت ذاته على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها.وجددت قطر في البيان، موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة اليوم الاثنين، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدّوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

في السياق ذاته، نفّذت قوات الاحتلال عمليات هدم وتجريف واسعة طالت عددًا من المنازل والمنشآت التجارية في بلدة رافات شمال مدينة القدس المحتلة، كما سلمت إخطارات جديدة بهدم عدد آخر من المنازل والمنشآت في بلدة العيزرية شرق المدينة.