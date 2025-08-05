إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات الشيوخ المصري

أخبار متعلقة

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:33 صباحاً كتب شريف احمد - أُغلقت صناديق الاقتراع في الساعة التاسعة من مساء أمس الاثنين، في معظم المراكز الانتخابية بالمحافظات المصرية، والبالغ عددها 8286 مركزًا انتخابيًا، تُجرى فيها انتخابات مجلس الشيوخ المصري في يومها الأول.وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر انتظام العملية الانتخابية دون معوقات، وإقبال الناخبين على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، مشيرةً إلى استئناف عملية التصويت غدًا في 9 صباحًا.ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ في مصر نحو 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة انتخابية واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم.