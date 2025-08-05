شهد سوق العقارات في دبي ازدهار كبير خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، حيث تم تسجيل أكثر من 90 وحدة عقارية جديدة و 24 مشروعاً مكتملاً، بالإضافة إلى بيع 75,347 وحدة بقيمة إجمالية بلغت 151 مليار درهم إماراتي.

ازدهار سوق العقارات في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2025

كشف تقرير نشرته صحيفة "Gulf News" الإلكترونية عن نمو سوق العقارات في دبي خلال النصف الأول من عام 2025 الجاري، وأوضح التقرير ان هذا النمو يعكس ثقة المستثمرين المتنامية والطلب المستمر في قطاع العقارات، بالإضافة إلى الخطط التطويرية التي تشمل 726 مشروعًا قيد التنفيذ.

وأضاف التقرير أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، كشفت عن اكتمال 24 مشروعًا عقاريًا بقيمة 4.5 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، بالإضافة إلى تسجيل 90,337 وحدة عقارية جديدة في ذات الفترة.

العقارات السكنية تحافظ على قوتها في دبي وعقود الإيجار ترتفع بشكل غير مسبوق

كشف التقرير ان العقارات السكنية حافظت على قوتها خلال النصف الأول من العام الجاري حيث تم بيع 75,347 وحدة بقيمة إجمالية بلغت 151 مليار درهم إماراتي، كما حافظ الفلل أيضًا على أداءها القوي وتم بيع 7,167 وحدة بقيمة تجاوزت 28 مليار درهم إماراتي.

أما سوق الإيجارات في دبي فقد حقق أداءً ثابتًا خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 وبلغ عدد عقود الإيجار التي سجلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال هذه الفترة نحو 465,738 عقد إيجار، من بينها 232,928 عقد إيجار جديد، وبلغت قيمة عقود الإيجار 42 مليار درهم، بزيادة قدرها 5% عن النصف الأول من عام 2024.