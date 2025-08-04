الرئيس عون يتعهد بتحقيق العدالة بعد 5 سنوات من انفجار مرفأ بيروت

أخبار متعلقة الأردن يعلن تعطيل وصول قوافله الإغاثية إلى غزة بشكل متعمد عاجل: غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل اليمن يخلف 76 قتيلًا على الأقل

استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 11:46 مساءً كتب شريف احمد - تعهد الرئيس اللبناني جوزيف عون بتحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت، مؤكدًا أن القانون سيطال الجميع من دون تمييز، وذلك بعدما تمكن المحقق العدلي من استجواب جميع المدعى عليهم في القضية.وقال عون في بيان اليوم الاثنين: "الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب".وأكد أن العدالة لا تعرف الاستثناءات، وأن القانون يطال الجميع من دون تمييز.وأضاف عون: "نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أيًا كانت مراكزهم أو انتماءاتهم".ووقع الانفجار الهائل لمرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 بجروح.