الأردن يعلن تعطيل وصول قوافله الإغاثية إلى غزة بشكل متعمد

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 11:46 مساءً كتب شريف احمد - أعلن الأردن اليوم الاثنين، تعرض قوافله الإغاثية التي تنقل المساعدات برًا إلى قطاع غزة إلى تعطيل متعمد من خلال إجراءات معقدة، واعتراض مستوطنين إسرائيليين طريق الشاحنات ومنع تقدمها بالقوة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية د. محمد المومني، بأن قوافل المساعدات تتعرض للاعتداء من قبل مستوطنين في أثناء طريقها إلى قطاع غزة، وكان آخرها يوم أمس، إذ جرى اعتراض طريق الشاحنات لمنعها من إكمال مسيرها باتجاه القطاع، وقد عاد عدد منها أدراجه بالفعل.

وأوضح المومني، أن هذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه الحوادث، بل تكررت دون أي مواجهة حقيقة لها، مشيرًا إلى أن بعض الاعتداءات قد تلحق إصابات بشرية ولا تقف عند حدود الأضرار المادية. مجاعة وشيكة في غزة أكدت منظمات إنسانية أن قطاع غزة يواجه خطر مجاعة وشيكة، رغم دخول نحو 23 ألف طن من المساعدات عبر 1.200 شاحنة خلال الأسبوع الماضي، بمعدل 200 شاحنة يوميًا.

وشددت على أن هذا أقل بكثير من الحاجة اليومية المقدرة بـ 500 إلى 600 شاحنة.

وتواصل عدة دول تنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات، إذ أُسقط 136 طردًا من الغذاء والدواء، مع توقع تنفيذ إسقاطات إضافية قريبًا.