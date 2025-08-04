الخطر يبدأ اليوم ويستمر 8 أيام.. أرصاد السعودية يحذر من أقوى عاصفة مطرية سوف تضرب هذه المناطق

قال المركز الوطني للأرصاد في السعودية، أن مؤشرات الخرائط الجوية تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على عدد من مناطق المملكة ابتداءً من اليوم وحتى الإثنين المقبل الموافق 12 أغسطس 2025، واوضح المركز أن الحالة الماطرة المتوقعة سوف تتفاوت شدتها من منطقة إلى أخرى وسوف تكون مصحوبة بالعديد من التأثيرات التي تستوجب أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات وتوجيهات الجهات المختصة ومتابعة أخبار الطقس والأحوال الجوية عبر القنوات الرسمية.

أرصاد السعودية يحذر من أقوى عاصفة مطرية سوف تضرب هذه المناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية عن استمرار فرص هطول الأمطار على عدد من مناطق المملكة ابتداءً من اليوم وحتى الإثنين المقبل، ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري السيول.

ووفقًا لتقارير الحالة الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد، تعد منطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير ومنطقة جازان من أكثر المناطق السعودية تأثراً بالأمطار الغزيرة بالإضافة إلى مناطق الباحة ونجران والمنطقة الشرقية، وقد تأثرت المناطق المذكورة بالحالة الماطرة التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية.

التأثيرات المصاحبة للحالة الماطرة في السعودية

أوضحت تنبيهات مركز الأرصاد في السعودية أن الحالة الماطرة المتوقعة سوف تكون مصحوبة بالعديد من التأثيرات، أبرزها رياح شديدة السرعة تؤثر على مدى الرؤية الأفقية وهو ما يستوجب على السائقين أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، كما توقع المركز أن تكون الأمطار مصحوبة أيضًا بتساقط البرد والصواعق الرعدية، بالإضافة إلى جريان السيول في بعض المناطق الجبلية التي تشهد هطول أمطار غزيرة.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين في المناطق المتأثرة بهطول الأمطار إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تجمعات المياه، كما دعا سالكي الطرق السريعة والمصطافين إلى توخي الحذر وتجنب مجاري السيول، ونوه المركز أيضًا إلى ضرورة الإبتعاد عن المناطق المكشوفة وعدم استخدام الهاتف أثناء الصواعق الرعدية.