رسميًا.. افتتاح أعظم نفق في دبي سوف يقضي على الزحام المروري ويخفض زمن الرحلة إلى 3 دقائق فقط

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي افتتاح نفق جديد سوف يساهم في حل مشكلة الزحام المروري بشكل كبير وسوف يخفض زمن الرحلة من 9.7 دقائق إلى 3.8 دقائق فقط، وأوضحت الهيئة أن النفق الجديد يبلغ طوله 800 متر ويمتد من تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الخيل إلى تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الشيخ محمد بن زايد.

افتتاح نفق جديد في دبي سوف يقضي على الزحام المروري ويخفض زمن الرحلة إلى 3 دقائق فقط

تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي جهودها الرامية إلى تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومواكبة التنمية المستمرة، التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ويعد مشروع تطوير شارع أم سقيم أحد أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة لتطوير شبكة الطرق حيث يخدم المشروع العديد من المناطق السكنية والتطويرية، يقدر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة.

وفي هذا الإطار أعلنت الهيئة افتتاح مشروع جديد ضمن خطة تطوير شارع أم سقيم، حيث أفتتحت نفقاً بطول 800 متر، ويمتد من تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الخيل إلى تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الشيخ محمد بن زايد.

وأوضحت الهيئة أن المشروع الجديد الذي تم افتتاحه يتضمن نفق جديد بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه شارع أم سقيم، كما يتضمن إنشاء تقاطع سطحي محكوم بإشارة ضوئية.

تطوير محور أم سقيم - القدرة

وضعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطة شاملة لتطوير محور أم سقيم - القدرة، والذي يمتد من تقاطع شارع أم سقيم مع شارع جميرا، حتى تقاطعه مع شارع الإمارات، ويبلغ طوله 16 كيلومتراً.

وقد أنجزت الهيئة العديد من المشاريع التي تضمنتها خطة تطوير محور أم سقيم، حيث استهدفت المرحلة الأولى الجزء الممتد بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، وشملت تنفيذ جسرين بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، الأول يقطع الشارع الشرقي الموازي لشارع الأصايل، والثاني يقطع الشارع الغربي الموازي لشارع الخيل الأول، إضافة إلى إنشاء تقاطعين بإشارات ضوئية عند تقاطعات شارع أم سقيم مع شارع الأصايل وشارع الخيل الأول، كما شملت تنفيذ ثلاثة جسور مشاة على شارع أم سقيم، لتسهيل عبور المشاة بين منطقتي القوز والبرشاء.

كما افتتحت الهيئة جسراً رئيساً على امتداد شارع أم سقيم عند تقاطعه مع مدخل منطقتي دبي هيلز والبرشاء جنوب، بطول 500 متر، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية تبلغ 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين.

أهمية تطوير محور أم سقيم

أوضحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن تطوير محور أم سقيم يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية لتطوير محاور الطرق العرضية (شرق ـ غرب)، لتعزيز الربط مع الطرق العمودية (شمال ـ جنوب)، وتكمن أهمية هذا المشروع في النقاط التالية:

- يسهم في تعزيز الربط بين أربعة محاور استراتيجية في إمارة دبي، هي: شارع الشيخ زايد وشارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات.

- يخدم المشروع العديد من المناطق السكنية والتطويرية، أهمها مناطق البرشاء جنوب الأولى والثانية والثالثة، ومنطقة دبي هيلز، وأرجان، ومجمع دبي للعلوم ، ويقدر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة.

- زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع أم سقيم لتصل إلى 16.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين.

- تحقيق انسيابية الحركة المرورية على الشارع.

- خفض زمن الرحلة في الجزء الممتد بين شارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، بنسبة 61% حيث تنخفض من 9.7 دقائق إلى 3.8 دقائق.