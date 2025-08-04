بوليتيكو: المياسة كلمة السر في قوة قطر الناعمة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بازل (سويسرا): أعلن أكبر معرض فني في العالم هذا العام عن مدينة مضيفة جديدة لقائمته من هواة جمع التحف ذوي الثروات الكبيرة والمعارض الفنية المرموقة، والمفاجأة أن هذه المدينة هي الدوحة.

هذه الخطوة هي أحدث رمز لشيء له تاريخ طويل - اندماج الفن الراقي مع المال الوفير. وهذا يثير تساؤلات مهمة حول أين تنتهي الثقافة وتبدأ الأعمال والسياسة.

تنضم العاصمة القطرية إلى قائمة قصيرة من المدن التي تستضيف معارض تابعة لـ"آرت بازل"، وهو الامتياز الذي أصبح عملاقاً في الفن المعاصر، والذي يشمل باريس وهونج كونج وميامي وبازل في سويسرا، والتي أخذ منها اسمه.

للوهلة الأولى، لا تعد دولة خليجية خيارًا بديهيًا لاستضافة معرض فني ضخم. فقد تطور المشهد الفني المعاصر انطلاقًا من باريس ونيويورك، وظل سوق الفن لفترة طويلة بهذه الوضعية، مع بعض الاستثناءات المهمة، فالفن شأن أوروبي أميركي إلى حد كبير.

لقد تغيّر ذلك، وأصبحت آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط أسواقًا متزايدة الأهمية لهواة جمع التحف.

المياسة تضع قطر على الخريطة العالمية

وقد وضعت الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، شقيقة الأمير تميم بن حمد، قطر على خريطة الفن العالمية. فهي تُدير شبكة المتاحف في البلاد، والتي كانت تُنفق في وقت ما ما يُقال إنه مليار دولار سنويًا لجمع مجموعة من الأعمال الفنية، من بينها لوحة للاعبي الورق للفنان سيزان بقيمة 250 مليون دولار، ولوحة للفنان غوغان بقيمة 300 مليون دولار.

لقد أتى ذلك بثماره، إذ تستعد الدولة الخليجية لاستضافة نسخة جديدة من المعرض المرموق في فبراير (شباط). ويُعدّ هذا أحدث تحرك لقطر في سعيها لتوسيع نفوذها الناعم باستضافة فعاليات عالمية، وتوطيد علاقاتها مع الأغنياء والنافذين من خلال الاستثمار والترفيه، وقد كان فوز قطر باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 أكبر انتصاراتها.

قالت شوليت: "للفن دائمًا معنى مزدوج. من ناحية، صحيح أنه عمل تجاري، ولكنه في الواقع الجانب الضروري لدعم الثقافة والحفاظ عليها وجمعها وحفظها، وهو ما يتجاوز الرأسمالية، ويتجاوزها إلى حد ما، ويتجاوز مجرّد العمل التجاري".

إن تعاون آرت بازل مع قطر يُبرز مدى تشابك ما يُفترض أنه قيمة خالدة للفن مع عالم المال والأعمال المعاصر: "نرى بالفعل ارتباطه بشركات الأعمال الكبرى، بأغنياء العالم، وبالأثرياء، وبالأقلية الحاكمة، سواءً الروسية أو غيرها. لذا أعتقد أن هذا التناقض أصبح شديدًا وواضحًا للغاية، ومع ذلك فهو مستمر".

قالت شوليت إنه كان على منظمي معرض بازل مراعاة كيفية تعزيز استضافة المعرض للقوة الناعمة لقطر. "لا ينبغي أن يتم ذلك عشوائيًا، وأن تصبح قطر، في هذه الحالة، جزءًا من المجال السياسي القطري، لأن هذا ما سيساعد قطر ودولًا أخرى في المنطقة بشكل أساسي في الترويج للعلاقات العامة."

كانت دولة قطر بالفعل في صدارة معرض آرت بازل السويسري لهذا العام، بجناح خاص في صالة هواة الجمع الحصرية، وبهوية الراعي الرسمي لناقلها الوطني، الخطوط الجوية القطرية، في جميع أنحاء المعرض. وخلال الفعالية، ألقت المياسة، شقيقة أمير قطر، محاضرة في مؤسسة بيلير، وهي متحف للفن المعاصر يقع على مشارف بازل.

(نهضة متحفية وثقافية كبيرة في قطر)

هورويتز: التزام قطر الثقافي عميق

في مقابلة مع بوليتيكو، أجاب نوح هورويتز، الرئيس التنفيذي لمعرض آرت بازل، على أسئلة حول سجل قطر في مجال حقوق الإنسان، والدور الذي قد يلعبه آرت بازل في مساعدة الدولة على تعزيز نفوذها الدولي.

وقال هورويتز: "هذا ليس من شأننا. لقد ساهموا بشكل مباشر وهادف في المجال الثقافي منذ فترة. أعني أن التزاماتهم الثقافية واضحة وعميقة ورؤى ثاقبة".

الفن تجارةٌ ضخمة. فقد أظهر تقريرٌ أعدته UBS بالتعاون مع آرت بازل أن المبيعات بلغت 57.5 مليار دولار في عام 2024. ووفقًا لمنظمي آرت بازل، حضر حوالي 88 ألف شخص النسخة السويسرية من المعرض هذا العام، بمن فيهم الممثل والمخرج السينمائي جيمس فرانكو ولاعب كرة القدم مايكل بالاك.

وتُباع الأعمال الفنية بمئات الآلاف، بل ملايين الدولارات. وكان العمل الأغلى هذا العام هو عمل الرسام البريطاني ديفيد هوكني، "نفق منتصف نوفمبر"، الذي بيع بسعرٍ يتراوح بين 13 و17 مليون دولار أمريكي، والذي يصور طريقًا ريفيًا هادئًا مُغطى بأوراق الشجر.

جمع التحف الفنية.. بيزنس كبير

يُشكّل جامعو التحف الفنية مجموعةً مترابطةً من الأفراد ذوي الثروات الطائلة، غالبًا ما يكونون أبناء عائلات أعمالٍ نافذة أو يعملون في قطاع التمويل الكبير. تُمثّل استضافة المعرض فرصةً مهمةً للتواصل (يُطلق عليه أحيانًا اسم دافوس عالم الفن)، ووسيلةً تُمكّن كلاً من المضيفين والضيوف من ترسيخ مكانتهم الثقافية كأعضاءٍ في نخبةٍ عالميةٍ راقية.

وقال أولاف فيلثيوس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة أمستردام والذي يدرس معارض الفن: "كانت معارض الفن، ومعرض آرت بازل على وجه الخصوص، ذكية للغاية في فهم احتياجات الأثرياء الجدد".

كل هذه الفعاليات والحفلات والافتتاحات تُقدم مؤشراتٍ مختلفةً للمكانة الاجتماعية. إذا كنت لا تعرف مكانتك كعضوٍ في النخبة الثقافية العالمية، يمكنك معرفة ذلك في آرت بازل. إذا دُعيتَ إلى أرقى الحفلات وحفلات العشاء، فأنت جزءٌ منها، كما قال.

في المعرض السويسري، تكثر معايير المكانة الاجتماعية: من الفندق الذي يُمكنك حجزه - فالحصول على غرفة لائقة أمرٌ مكلفٌ وصعبٌ خلال أسبوع الفن، ووجود علاقاتٍ يُساعد في ذلك - إلى نوع بطاقة الدخول التي تحملها؛ حيث يُسمح لكبار الشخصيات بالدخول مُبكرًا، بينما يُفتح المعرض للجمهور بعد أربعة أيام.

أما هواة جمع الأعمال الفنية، فلديهم صالة خاصة بهم في الموقع، مغلقة أمام الصحفيين، ويحرسها موظفو استقبال يرتدون زيًا أنيقًا من الكتان الأبيض الفضفاض.

الفن المعاصر.. صناعة مليارية

إن صعود الفن المعاصر إلى صناعة حقيقية بمليارات الدولارات خلال الثمانينيات والتسعينيات يُجسّد مسار العولمة نفسها. فقد ساهمت قوى التدفقات الدولية للأموال والأشخاص نفسها في تعزيز مراكز تجارية مثل دبي وأبو ظبي والدوحة.

لكن عالم الفن المعاصر ليس بمنأى عن تقلبات السوق العالمية. فوفقًا لتقرير يو بي إس، انخفضت المبيعات في عام 2024 بنسبة 12% على أساس سنوي، إذ أثرت المخاطر الجيوسياسية على معنويات المشترين. ويشير مزيج من حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وانخفاض قيمة الدولار إلى أن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر هذا العام.

قال آلان شوارتزمان، مستشار فني مقيم في نيويورك: "لا يوجد إقبال كبير على جمع الأعمال الفنية حاليًا كما كان في الماضي. أعتقد أننا نخرج من فترة بدأت تقريبًا في ثمانينيات القرن الماضي".

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير نقلاً عن "بوليتيكو"

https://www.politico.eu/article/at-the-worlds-most-elite-art-fair-qatar-cements-its-soft-power/