رغم المساعدات الأخيرة.. منظمات إنسانية تحذر من مجاعة وشيكة في غزة

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 05:49 صباحاً كتب شريف احمد - أكدت منظمات إنسانية أن قطاع غزة يواجه خطر مجاعة وشيكة، رغم دخول نحو 23 ألف طن من المساعدات عبر 1.200 شاحنة خلال الأسبوع الماضي، بمعدل 200 شاحنة يوميًا.

وشددت على أن هذا أقل بكثير من الحاجة اليومية المقدرة بـ 500 إلى 600 شاحنة.

وتواصل عدة دول تنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات، إذ أُسقط 136 طردًا من الغذاء والدواء، مع توقع تنفيذ إسقاطات إضافية قريبًا.

مقتل موظف في الهلال الأحمر

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل أحد موظفيه وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مقر الجمعية في خان يونس بقطاع غزة.

ونشرت المنظمة الانسانية بيانًا على منصة إكس، قالت فيه: "استشهاد موظف في الهلال الأحمر الفلسطيني واصابة 3 آخرين عقب استهداف قوات الاحتلال مقر الجمعية في مدينة خان يونس".

وأضافت أن "النيران اشتعلت في الطابق الأول في المبنى".



زيارة المبعوث الأمريكي

وأظهر مقطع فيديو قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه يلتقط اللحظات الأولى للهجوم، النيران وهي تشتعل في مبنى تناثر الركام حوله.

يأتي ذلك بعد يومين من زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لمركز توزيع مساعدات في غزة مدعوم من الولايات المتحدة، في إطار تفقده الجهود لإدخال المواد الغذائية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر.

وقُتل 8 مسعفين من الهلال الأحمر و6 من الدفاع المدني في غزة وواحد من وكالة الأونروا في هجوم شنته القوات الإسرائيلية في جنوب غزة في مارس الماضي، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).