العراق يسجل 17 هزة أرضية خلال الشهر الماضي

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 04:33 صباحاً كتب شريف احمد - سجل العراق خلال شهر يوليو الماضي 17 هزة أرضية في عدد من المناطق.

وأوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في تقرير لها، أنها سجلت 17 هزة أرضية داخل الأراضي العراقية خلال الشهر الماضي، و12 هزة من داخل إيران في مناطق بالقرب من الحدود بين البلدين، و8 هزات في تركيا، وهزة واحدة في الحسكة السورية.

وأشار التقرير إلى أن العراق يقع على مقربة من صفائح نشطة زلزاليًا ما يجعله عرضة لتأثيرات الزلازل التي تشهدها كل من تركيا وإيران، وتحديدًا في مناطقه الشرقية والشمالية، ووصل امتداد تلك الهزات إلى داخل المناطق الوسطى في العراق.