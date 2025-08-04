البرلمان العربي وبرلمان أمريكا اللاتينية يطالبان بتحرك دولي لوقف جرائم غزة

أخبار متعلقة العراق يسجل 17 هزة أرضية خلال الشهر الماضي شهيد و3 إصابات في طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس

تحول إيجابي ملحوظ في الموقف الدولي

تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 03:26 صباحاً كتب شريف احمد - طالب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي ورئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (بارلاتينو) رولاندو جونزاليس باتريسيو، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بالوقف الفوري لحرب التجويع والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بحق الشعب الفلسطيني في غزة.وأكدا تطابق المواقف بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية والشعبين العربي واللاتيني في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الرئيسين بعد لقائهما على هامش مشاركتهما في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة في جنيف.وشدد الرئيسان على أنه مع التحول الإيجابي الملحوظ في الموقف الدولي مؤخرًا تجاه القضية الفلسطينية، فإنه يجب تحويل الأقوال إلى أفعال لتغيير الواقع المشين في قطاع غزة.ووقع الرئيسان خلال اللقاء اتفاقية تعاون مشترك بين البرلمان العربي وبرلمان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، مؤكدَين أن هناك قواسم مشتركة كثيرة بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، في النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية، وكذلك قواسم ثقافية مشتركة، وهو ما يمثل أساسًا قويًا لتعزيز العلاقات بين الجانبين.وأكد الرئيسان أن الاتفاقية تهدف إلى تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الدولية التي يشترك فيها الجانبان، ودعم مشروعات التعاون والتكامل بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية.ورحب الرئيسان بانضمام البرلمان العربي إلى التحالف البرلماني العالمي لمواجهة تغيّر المناخ، الذي أسسه برلمان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في شهر يونيو الماضي 2025 بمقر البرلمان في بنما، والذي يهدف إلى تعزيز وتسريع إسهامات البرلمانات في خلق وصون بيئة نظيفة، وصحية، ومستدامة، والإسهام في معالجة وتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ، وتحقيق العدالة المناخية الدولية خاصة لدول الجنوب.