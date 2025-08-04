شهيد و3 إصابات في طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس

زيارة المبعوث الأمريكي

واشنطن تدين مقتل أمريكي

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:43 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل أحد موظفيه وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مقر الجمعية في خان يونس بقطاع غزة.ونشرت المنظمة الانسانية بيانًا على منصة إكس، قالت فيه: "استشهاد موظف في الهلال الأحمر الفلسطيني واصابة 3 آخرين عقب استهداف قوات الاحتلال مقر الجمعية في مدينة خان يونس".وأضافت أن "النيران اشتعلت في الطابق الأول في المبنى".وأظهر مقطع فيديو قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه يلتقط اللحظات الأولى للهجوم، النيران وهي تشتعل في مبنى تناثر الركام حوله.يأتي ذلك بعد يومين من زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لمركز توزيع مساعدات في غزة مدعوم من الولايات المتحدة، في إطار تفقده الجهود لإدخال المواد الغذائية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر.وقُتل 8 مسعفين من الهلال الأحمر و6 من الدفاع المدني في غزة وواحد من وكالة الأونروا في هجوم شنته القوات الإسرائيلية في جنوب غزة في مارس الماضي، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد مصرع مواطن أمريكي من أصل فلسطيني في الضفة الغربية، قضى اختناقًا بحسب ما أفادت السلطة الفلسطينية جراء حرائق اندلعت يوم الخميس خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة فرانس برس في رسالة عبر البريد الإلكتروني: نستطيع تأكيد وفاة مواطن أمريكي في بلدة سلواد بالضفة الغربية، ندين أي عنف إجرامي يرتكبه أي طرف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان باستشهاد الشاب خميس عبد اللطيف عياد (40 عامًا) جراء الاختناق بالدخان الناجم عن حرق المستوطنين منازل ومركبات للمواطنين في بلدة سلواد فجر الخميس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيق بعد تأكيده الإبلاغ عن حرائق في هذه القرية.

