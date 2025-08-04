"العالم الإسلامي" تدين اقتحام مستوطنين ومسؤولين إسرائيليين المسجد الأقصى

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 01:34 صباحاً كتب شريف احمد - أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة، جريمة اقتحام مئات من المستوطنين رفقة مسؤولين إسرائيليين المسجد الأقصى، بحماية من قوات الأمن الإسرائيلي، في سياق ما تواصله حكومة الاحتلال من التعدي على المقدسات الإسلامية، واستفزاز مشاعر المسلمين في العالم.

وندد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان للأمانة بهذه الجريمة النكراء، التي تنتهك حرمة المقدسات الإسلامية، محذرًا من تداعيات التمادي المستمر لقوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها الإجرامية.

مظاهرات في الضفة الغربية

تظاهر آلاف الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية، أبرزها رام الله ونابلس والخليل، احتجاجًا على الحرب المستمرة في غزة، وتضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وحملوا صورًا لضحايا ومعتقلين، ولافتات تحذر من المجاعة المتفاقمة في غزة.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى أن أعداد المعتقلين ارتفعت بشدة منذ اندلاع الحرب، بعضهم لأسباب تتعلق بحرية التعبير.



كما شارك أطفال في التظاهرات مرتدين قمصانًا كتبت عليها شعارات مثل "جوعانين" و"غزة تموت"، في إشارة إلى النقص الحاد في الغذاء.وما زالت المساعدات إلى القطاع ما زالت تواجه قيودًا صارمة، وتقول منظمات أممية: إن الفوضى تحول دون وصول الغذاء إلى مستحقيه.