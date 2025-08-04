واشنطن تدين مصرع أمريكي في هجوم للمستوطنين بالضفة الغربية

أخبار متعلقة بسبب التعذيب.. استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي "جوعانين".. فلسطينيون يتظاهرون في الضفة الغربية تضامنًا مع غزة

مستوطنات غير قانونية

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:26 صباحاً كتب شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد مصرع مواطن أمريكي من أصل فلسطيني في الضفة الغربية، قضى اختناقًا بحسب ما أفادت السلطة الفلسطينية جراء حرائق اندلعت يوم الخميس خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة فرانس برس في رسالة عبر البريد الإلكتروني: نستطيع تأكيد وفاة مواطن أمريكي في بلدة سلواد بالضفة الغربية، ندين أي عنف إجرامي يرتكبه أي طرف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان باستشهاد الشاب خميس عبد اللطيف عياد (40 عامًا) جراء الاختناق بالدخان الناجم عن حرق المستوطنين منازل ومركبات للمواطنين في بلدة سلواد فجر الخميس.وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيق بعد تأكيده الإبلاغ عن حرائق في هذه القرية.تقع سلواد وسط الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتحيط بها مستوطنات إسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، من بينها بؤر استيطانية عشوائية بموجب القانون الإسرائيلي نفسه.ويعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو 3 ملايين فلسطيني، إلى جانب نحو نصف مليون إسرائيلي يقيمون في مستوطنات.ويحمل بعض الفلسطينيين الجنسية الأمريكية.في يوليو الماضي تعرض الشاب الفلسطيني الأمريكي سيف الدين مصلط البالغ 20 عامًا للضرب حتى الموت على أيدي مستوطنين إسرائيليين، وطالبت عائلته وزارة الخارجية الأمريكية بالتحقيق.وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية حينها "ليس لدينا أولوية أعلى من سلامة المواطنين الأمريكيين في الخارج"، مُحيلًا أي أسئلة عن التحقيق على "الحكومة الإسرائيلية".