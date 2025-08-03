بسبب التعذيب.. استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي

مظاهرات في الضفة الغربية

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:33 مساءً كتب شريف احمد - استشهد أسير فلسطيني من سكان مدينة جنين في الضفة الغربية، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.وأفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء الأسرى داخل سجون الاحتلال منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 76 شهيدًا، و313 شهيدًا منذ عام 1967.وأكدت أن أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع، مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى في ظروف تفتقر لأدنى مقومات الحياة.بالإضافة إلى تعرضهم بشكل يومي لجرائم ممنهجة، مطالبةً المنظومة الحقوقية الدولية بضرورة اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب، التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.تظاهر آلاف الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية، أبرزها رام الله ونابلس والخليل، احتجاجًا على الحرب المستمرة في غزة، وتضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وحملوا صورًا لضحايا ومعتقلين، ولافتات تحذر من المجاعة المتفاقمة في غزة.وأكدت هيئة شؤون الأسرى أن أعداد المعتقلين ارتفعت بشدة منذ اندلاع الحرب، بعضهم لأسباب تتعلق بحرية التعبير.كما شارك أطفال في التظاهرات مرتدين قمصانًا كتبت عليها شعارات مثل "جوعانين" و"غزة تموت"، في إشارة إلى النقص الحاد في الغذاء.وما زالت المساعدات إلى القطاع ما زالت تواجه قيودًا صارمة، وتقول منظمات أممية: إن الفوضى تحول دون وصول الغذاء إلى مستحقيه.