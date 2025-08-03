"جوعانين".. فلسطينيون يتظاهرون في الضفة الغربية تضامنًا مع غزة

ضغط دولي لوقف العدوان

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:33 مساءً كتب شريف احمد - تظاهر آلاف الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية، أبرزها رام الله ونابلس والخليل، احتجاجًا على الحرب المستمرة في غزة، وتضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وحملوا صورًا لضحايا ومعتقلين، ولافتات تحذر من المجاعة المتفاقمة في غزة.وأكدت هيئة شؤون الأسرى أن أعداد المعتقلين ارتفعت بشدة منذ اندلاع الحرب، بعضهم لأسباب تتعلق بحرية التعبير.كما شارك أطفال في التظاهرات مرتدين قمصانًا كتبت عليها شعارات مثل "جوعانين" و"غزة تموت"، في إشارة إلى النقص الحاد في الغذاء.وما زالت المساعدات إلى القطاع ما زالت تواجه قيودًا صارمة، وتقول منظمات أممية: إن الفوضى تحول دون وصول الغذاء إلى مستحقيه.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بضغط دولي لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.



وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي هو المدخل الصحيح لحماية المدنيين الفلسطينيين، وإنقاذهم من دائرة الموت المحكمة التي فرضت عليهم بقوة الاحتلال، وهو البداية السليمة لوقف المجاعة.

وأضافت أنها تواصل بذل المزيد من الجهود مع الدول ومكونات المجتمع الدولي وشرعياته لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وجرائم الإبادة، والتجويع، والضم، والتهجير، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.