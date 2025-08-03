ارتفاع عدد القتلى إلى 4.. من المستفيد من تجدد القتال في السويداء؟

أخبار متعلقة سوريا.. قوات الأمن تستعيد السيطرة على عدة مناطق بريف السويداء عاجل: حقيقة هروبها.. مستجدات قضية وفاء عامر واتهامها بالاتجار في الأعضاء

مقتل 3 من قوات الأمن

انتهاك وقف إطلاق النارتهم

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 09:26 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع عدد القتلي إلى 4 أشخاص على الأقل الأحد إثر تجدد العنف في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا، رغم وقف إطلاق النار في أواخر يوليو الماضي في أعقاب أعمال عنف طائفية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.وشهدت السويداء قبل وقف إطلاق النار اشتباكات بين مسلحين دروز وعشائر بدوية سنية، توسعت مع تدخل القوات الحكومية وقدوم مقاتلين عشائريين من أنحاء سوريا لإسناد مقاتلي البدو.وأنهى وقف النار الذي دخل حيز التنفيذ في 20 يوليو أسبوعًا من المعارك التي خلفت أكثر من 1400 قتيل، معظمهم من الدروز، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، لكن الوضع لا يزال متوترًا والوصول إلى المحافظة صعبًا.وفي أول تجدد للعنف الدامي منذ وقف النار، قُتل 3 عناصر من قوات الأمن السورية في اشتباكات مع فصائل مسلحة درزية "على محور تل حديد في الريف الغربي للمحافظة"، بحسب المرصد السوري.وكان المرصد أفاد عن مقتل أحد عناصر الفصائل الدرزية إضافة إلى إصابة آخرين في منطقة تل حديد ذات "الأهمية الاستراتيجية" لإشرافها على غرب المحافظة.وذكر أيضًا أن القتال تجدد حول بلدة الثعلة "بعد استعمال الصواريخ والأسلحة الثقيلة من المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية".كما سُمع دوي انفجارات ورشقات نارية في عدة أحياء بمدينة السويداء، بحسب المصدر نفسه.واتهمت السلطات مجموعات مسلحة موالية للشيخ الدرزي البارز حكمت الهجري بانتهاك وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة القوات الحكومية في تل حديد، وأفادت بمقتل أحد عناصر الأمن، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).واتهمت وزارة الداخلية السورية في بيان "عصابات متمردة" بخرق وقف إطلاق النار من خلال شن هجمات غادرة ضد قوات الأمن الداخلي في عدة محاور، وقصف بعض القرى بالصواريخ وقذائف الهاون، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من عناصر الأمن.واستعادت القوات الحكومية السيطرة على تل حديد بعد الاشتباكات الصباحية، بحسب المرصد، الأمر الذي أكده مصدر أمني للتلفزيون الرسمي السوري.