سوريا.. قوات الأمن تستعيد السيطرة على عدة مناطق بريف السويداء

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 08:44 مساءً كتب شريف احمد - استعادت قوات الأمن الداخلي بالجمهورية العربية السورية السيطرة على النقاط التي تقدمت إليها مجموعات مسلحة في ريف السويداء.

وأكد مصدر أمني سوري في تصريح له اليوم، أنه بعد التصدي للهجوم المنظم من قبل مجموعات مسلحة في محافظة السويداء على نقاط الأمن الداخلي المنتشرة في تل الحديد وريمة حازم وولغا، استعادت قوات الأمن السورية السيطرة على النقاط التي تقدمت إليها هذه المجموعات. وقف إطلاق النار وأوضح المصدر الأمني أنه تم تأمين المنطقة من قبل قوات الأمن الداخلي ووقف الاشتباكات حفاظًا على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت وزارة الداخلية السورية أوضحت في وقت سابق اليوم، أن مجموعات مسلحة واصلت خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال شنّ هجمات غادرة على قوات الأمن الداخلي في عدة محاور، إلى جانب قصف بعض القرى بالصواريخ وقذائف الهاون، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الأمن.