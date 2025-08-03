عاجل: حقيقة هروبها.. مستجدات قضية وفاء عامر واتهامها بالاتجار في الأعضاء

قضية وفاء عامر

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 06:30 مساءً كتب شريف احمد - تستمر حالة الجدل الشديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص قضية الفنانة وفاء عامر، واتهامها بالاتجار في الأعضاء ضمن شبكة ضخمة.وفي آخر مستجدات قضية وفاء عامر قال المحامي هيثم حمد الله، وكيل الفنانة وفاء عامر، إن القضية المرتبطة بموكلته لا تزال قيد التحقيق لدى النيابة.وبين أن الشائعات الأخيرة التي لحقت بالفنانة تهدف فقط إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة، دون وجود أي أدلة حقيقية تسندها.وبحسب تصريحات صحفية، بين أن الاتهامات المتداولة والتي تضمنت ترويج أخبار كاذبة لم تُدعم بأي مستندات رسمية، أو إثباتات مقدمة للجهات المعنية.ولفت حمد الله إلى أن وراء هذه الشائعات رغبة في استغلال اسم وفاء عامر بهدف تحقيق انتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الفنانة تقيم في مصر ولم تغادر البلاد كما أشيع أخيرًا.كما أوضح أن موكلته مستعدة للتجاوب مع أي استدعاء رسمي يصدر بحقها، لكن كل ما يُروج حاليًا، لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.وأوضح أيضًا أن توقيت هذه الشائعات ومحاولة النيل من وفاء عامر يثير علامات استفهام حول الجهات التي تقف خلفها.وأكد أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها فنانة كبيرة لمثل هذه الحملات المغرضة.وبين أن الفنانة فوضته بشكل كامل للرد على ما يُثار من اتهامات، وفضّلت عدم الظهور في بث مباشر أو الرد شخصيًا، تفاديًا لتضخيم الجدل.وأكد قائلا أن سمعة وفاء عامر واضحة للجميع، وقد أوضحت الحقائق عبر القنوات القانونية.وشدد على أهمية التوقف عن نشر أخبار غير صحيحة تستهدف الإساءة إليها، خاصة وأن ملف القضية لا يزال رهن التحقيق والرؤية النهائية تعود للنيابة.تعود الادعاءات التي لحقت بالفنانة وفاء عامر، إلى اتهامات ترددت على لسان صانعة المحتوى المعروفة باسم «مروة» على منصة «تيك توك»، وذلك عقب نشر الأخيرة مقاطع فيديو تتهمها زورًا بالتورط في قضية تجارة الأعضاء.وعلى الفور ذكرت الفنانة وفاء عامر أنها شرعت في اتخاذ إجراءات قانونية ضدها لا سيما أنها أطلقتها، دون إرفاق أي دليل قانوني أو مستند رسمي يثبت صحة هذه الادعاءات.وأوضحت الفنانة أنها استعانت بفريق قانوني مختص لحماية اسمها وسمعتها، مؤكدة أنها ستتمسك بحقها في مقاضاة كل من تورط في التشهير والإساءة إليها.وأكدت وفاء عامر أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إنصافها.