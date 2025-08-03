الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 04:42 مساءً كتب شريف احمد - ظهرت اليوم نتيجة تنسيق الجامعات في مصر، للمرحلة الأولى 2025، حسبما أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشفت الوزارة أن عدد طلاب المرحلة الثانية من التنسيق (النظام الحديث) بلغ 642,246 طالبًا وطالبة لشعبتي العلوم والرياضيات، و 36,406 طالبًا وطالبة للشعبة الأدبية.

وجاءت درجات القبول في التخصصات الجامعية كالآتي:



تنسيق الجامعات في مصر.. اعرف درجات القبول في التخصصات الجامعية

تنسيق الجامعات في مصر

الشعب العلمية (نظام حديث):

أخبار متعلقة ترقب لنتائج الثانوية العامة في مصر.. اعرف الموعد وآخر المستجدات رسميًا.. وزارة التربية والتعليم المصرية تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 تبدأ من 18 مئوية.. درجات الحرارة على مصايف المملكة

هندسة بترول وتعدين السويس 305

طب القاهرة 303.5

طب المنصورة 303.5

طب الزقازيق 303

طب الإسكندرية 302.5

طب طنطا 301.5

طب عين شمس 301

طب بور سعيد 300.5

طب سوهاج 300.5

طب المنوفية بشبين الكوم 300.5

طب بنها 300.5

طب قناة السويس بالإسماعيلية 300

طب حلوان 300

طب السويس 299.5

طب الفيوم 299.5

طب بني سويف 299

طب جنوب الوادي 299

طب الاقصر 298.5

طب العريش 298.5

طب المنيا 298.5

طب أسيوط 298.5

طب أسنان المنصورة 298

طب الوادي الجديد 298

طب أسوان 298

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 297.5

طب أسنان الزقازيق 297.5

طب أسنان كفر الشيخ 297.5

طب أسنان جنوب الوادي 297.5

طب أسنان طنطا 297

طب أسنان عين شمس 297

صيدلة سوهاج 297

طب أسنان الإسكندرية 297

طب أسنان القاهرة 297

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 297

طب أسنان المنيا 297

طب أسنان أسيوط 297

طب أسنان المنوفية 296.5

طب أسنان السويس 296.5

طب أسنان بني سويف 296.5

طب أسنان الفيوم 296.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 296.5

هندسة القاهرة 296

صيدلة المنصورة 296

هندسة المنصورة 296

صيدلة جنوب الوادي 296

صيدلة أسيوط 295.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 295.5

صيدلة الزقازيق 295.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 295.5

علاج طبيعي قناة السويس 295

علاج طبيعي بورسعيد 295

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 295

هندسة الزقازيق 295

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 295

صيدلة المنيا 295

علاج طبيعي بنها 295

هندسة عين شمس 295

صيدلة طنطا 295

صيدلة المنوفية 294.5

صيدلة بور سعيد 294.5

صيدلة عين شمس 294.5

صيدلة دمنهور 294.5

صيدلة القاهرة 294.5

صيدلة الإسكندرية 294.5

صيدلة بني سويف 294.5

علاج طبيعي السويس 294.5

علاج طبيعي القاهرة 294.5

علاج طبيعي بني سويف 294.5

صيدلة ج الوادي الجديد 294

صيدلة مدينة السادات 294

صيدلة حلوان 294

صيدلة الفيوم 294

هندسة جنوب الوادي 293.5

هندسة دمياط 293.5

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 293.5

هندسة سوهاج 293

هندسة بور سعيد 293

هندسة طنطا 292.5

هندسة بنها 292

هندسة كفر الشيخ 292

هندسة بنها بشبرا 291.5

هندسة حلوان 291

كلية الهندسة جامعة دمنهور 291

هندسة المنوفية بشبين الكوم 290.5

هندسة السويس 290.5

هندسة الإسكندرية 290.5

هندسة حلوان بالمطرية 290

هندسة الفيوم 289.5

هندسة أسيوط 289

هندسة بني سويف 288.5

هندسة أسوان 288.5

هندسة المنيا 288

هندسة الطاقة أسوان 287.5

هندسة الوادي الجديد 287.5

تنسيق الجامعات في مصر.. اعرف درجات القبول في التخصصات الجامعية

طب المنيا 384

طب بني سويف 382.5

طب أسيوط 380

طب جنوب الوادي 380

طب الفيوم 379.5

طب الإسكندرية 379.5

طب سوهاج 379

طب الأقصر 379

صيدلة سوهاج 374.5

صيدلة جنوب الوادي 374

صيدلة الفيوم 373.5

علاج طبيعي جنوب الوادي 373.5

صيدلة المنيا 373.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 373.5

هندسة بترول وتعدين السويس 373

صيدلة أسيوط 373

صيدلة بني سويف 372.5

صيدلة القاهرة 372.5

صيدلة عين شمس 371.5

صيدلة الزقازيق 371.5

صيدلة حلوان 371

صيدلة دمنهور 371

صيدلة الإسكندرية 371

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 299.5

ألسن كفر الشيخ 297

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 295

ألسن عين شمس 292

سياسة واقتصاد السويس 291

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 290

إعلام القاهرة 288.5

ألسن الفيوم 288.5

سياسة واقتصاد بني سويف 287.5

ألسن الغردقة 286

إعلام عين شمس 285

ألسن بني سويف 285

ألسن المنيا 283.5

إعلام المنوفية 282

ألسن سوهاج 282

ألسن أسوان 281.5

ألسن الأقصر 280.5

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 280

إعلام بني سويف 279

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 278.5

إعلام جنوب الوادي 277.5

آثار القاهرة 274.5

آثار الزقازيق بصان الحجر 274.5

آثار دمياط 274

آثار عين شمس 273.5

الاعاقة والتأهيل بني سويف 273.5

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 273

حقوق بور سعيد 271.5

آثار الفيوم 271.5

آثار أسوان 269.5

آثار ولغات مطروح 269

آثار الأقصر 268

آثار جنوب الوادي 265.5

حقوق سوهاج 265.5

حقوق جنوب الوادي 264

آثار سوهاج 263.5

تربية الزقازيق 262

حقوق انتساب موجه سوهاج 261.5

تربية الإسكندرية 260.5

تربية عين شمس 260.5

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 258.5

آداب القاهرة 258

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 258

تربية المنصورة 257

تربية بور سعيد 256

فنون جميلة (فنون) حلوان 255.5

تربية بنها 255.5

تجارة القاهرة 254.5

تربية طنطا 254.5

تربية دمنهور 253

فنون جميلة (فنون) المنصورة 252.5

تجارة جنوب الوادي 251.5

تجارة عين شمس 251.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 251.5

آداب انتساب موجه القاهرة 251.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 251

آداب عين شمس 251

تجارة انتساب موجه القاهرة 250

تجارة وإدارة أعمال حلوان 249.5

حقوق أسوان 249.5

تجارة الإسكندرية 249

تربية كفر الشيخ 249

تربية المنيا 249

تجارة انتساب موجه عين شمس 248

آداب الإسكندرية 248

تجارة دمياط 248

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 247

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 247

تربية مطروح 247

حقوق كفر الشيخ 247

آداب انتساب موجه عين شمس 247

تجارة الزقازيق 246.5

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 246.5

تربية حلوان 245.5

آداب انتساب موجه الإسكندرية 245

آداب حلوان 244.5

تربية بنات عين شمس 244

تربية مدينة السادات 244

تربية السويس 244

تجارة بنها 243.5

آداب انتساب موجه حلوان 243.5

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 243.5

دار العلوم القاهرة 243.5

تربية دمياط 242.5

تجارة المنصورة 242.5

تربية الفيوم 242

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 242

حقوق المنيا 241.5

آداب بنها 241.5

تجارة انتساب موجه بنها 241

حقوق انتساب موجه أسوان 241

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 240

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 240

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 240

تجارة المنوفية بشبين الكوم 239.5

فنون جميلة (فنون) المنيا 239.5

آداب انتساب موجه بنها 239.5

تربية الغردقة 239.5

تجارة أسوان 239

تجارة انتساب موجه دمياط 239

تجارة انتساب موجه الزقازيق 238.5

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 238.5

تربية أسوان 238.5

تجارة دمنهور 238.5

آداب وعلوم إنسانية السويس 238

آداب بنات عين شمس 237

تربية بني سويف 237

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 237

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 236.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 236.5

فنون جميلة (فنون) أسيوط 236.5

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 236

تجارة انتساب موجه المنصورة 236

تجارة انتساب موجه دمنهور 236

تجارة بني سويف 235.5

تجارة طنطا 235.5

تربية أسيوط 235.5

تجارة أسيوط 235

تجارة بور سعيد 235

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 235

تجارة السويس 234.5

تربية سوهاج 234.5

تجارة انتساب موجه أسوان 234.5

تربية الاقصر 234

تجارة كفر الشيخ 234

تربية الوادي الجديد 233.5

تجارة سوهاج 233.5

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 233

تجارة العريش 233

حقوق الفيوم 233

تجارة انتساب موجه طنطا 233

وبالنسبة للشعب العلمية (نظام قديم) فجاء التنسيق كالآتي:وجاء تنسيق الشعبة الأدبية (نظام حديث) كالآتي: