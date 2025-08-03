- 1/6
الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 04:42 مساءً كتب شريف احمد - ظهرت اليوم نتيجة تنسيق الجامعات في مصر، للمرحلة الأولى 2025، حسبما أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وكشفت الوزارة أن عدد طلاب المرحلة الثانية من التنسيق (النظام الحديث) بلغ 642,246 طالبًا وطالبة لشعبتي العلوم والرياضيات، و 36,406 طالبًا وطالبة للشعبة الأدبية.
وجاءت درجات القبول في التخصصات الجامعية كالآتي:
تنسيق الجامعات في مصر.. اعرف درجات القبول في التخصصات الجامعية
تنسيق الجامعات في مصر
الشعب العلمية (نظام حديث):
- هندسة بترول وتعدين السويس 305
- طب القاهرة 303.5
- طب المنصورة 303.5
- طب الزقازيق 303
- طب الإسكندرية 302.5
- طب طنطا 301.5
- طب عين شمس 301
- طب بور سعيد 300.5
- طب سوهاج 300.5
- طب المنوفية بشبين الكوم 300.5
- طب بنها 300.5
- طب قناة السويس بالإسماعيلية 300
- طب حلوان 300
- طب السويس 299.5
- طب الفيوم 299.5
- طب بني سويف 299
- طب جنوب الوادي 299
- طب الاقصر 298.5
- طب العريش 298.5
- طب المنيا 298.5
- طب أسيوط 298.5
- طب أسنان المنصورة 298
- طب الوادي الجديد 298
- طب أسوان 298
- طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 297.5
- طب أسنان الزقازيق 297.5
- طب أسنان كفر الشيخ 297.5
- طب أسنان جنوب الوادي 297.5
- طب أسنان طنطا 297
- طب أسنان عين شمس 297
- صيدلة سوهاج 297
- طب أسنان الإسكندرية 297
- طب أسنان القاهرة 297
- طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 297
- طب أسنان المنيا 297
- طب أسنان أسيوط 297
- طب أسنان المنوفية 296.5
- طب أسنان السويس 296.5
- طب أسنان بني سويف 296.5
- طب أسنان الفيوم 296.5
- هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 296.5
- هندسة القاهرة 296
- صيدلة المنصورة 296
- هندسة المنصورة 296
- صيدلة جنوب الوادي 296
- صيدلة أسيوط 295.5
- هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 295.5
- صيدلة الزقازيق 295.5
- علاج طبيعي كفر الشيخ 295.5
- علاج طبيعي قناة السويس 295
- علاج طبيعي بورسعيد 295
- صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 295
- هندسة الزقازيق 295
- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 295
- صيدلة المنيا 295
- علاج طبيعي بنها 295
- هندسة عين شمس 295
- صيدلة طنطا 295
- صيدلة المنوفية 294.5
- صيدلة بور سعيد 294.5
- صيدلة عين شمس 294.5
- صيدلة دمنهور 294.5
- صيدلة القاهرة 294.5
- صيدلة الإسكندرية 294.5
- صيدلة بني سويف 294.5
- علاج طبيعي السويس 294.5
- علاج طبيعي القاهرة 294.5
- علاج طبيعي بني سويف 294.5
- صيدلة ج الوادي الجديد 294
- صيدلة مدينة السادات 294
- صيدلة حلوان 294
- صيدلة الفيوم 294
- هندسة جنوب الوادي 293.5
- هندسة دمياط 293.5
- حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 293.5
- هندسة سوهاج 293
- هندسة بور سعيد 293
- هندسة طنطا 292.5
- هندسة بنها 292
- هندسة كفر الشيخ 292
- هندسة بنها بشبرا 291.5
- هندسة حلوان 291
- كلية الهندسة جامعة دمنهور 291
- هندسة المنوفية بشبين الكوم 290.5
- هندسة السويس 290.5
- هندسة الإسكندرية 290.5
- هندسة حلوان بالمطرية 290
- هندسة الفيوم 289.5
- هندسة أسيوط 289
- هندسة بني سويف 288.5
- هندسة أسوان 288.5
- هندسة المنيا 288
- هندسة الطاقة أسوان 287.5
- هندسة الوادي الجديد 287.5
وبالنسبة للشعب العلمية (نظام قديم) فجاء التنسيق كالآتي:
- طب المنيا 384
- طب بني سويف 382.5
- طب أسيوط 380
- طب جنوب الوادي 380
- طب الفيوم 379.5
- طب الإسكندرية 379.5
- طب سوهاج 379
- طب الأقصر 379
- صيدلة سوهاج 374.5
- صيدلة جنوب الوادي 374
- صيدلة الفيوم 373.5
- علاج طبيعي جنوب الوادي 373.5
- صيدلة المنيا 373.5
- علاج طبيعي كفر الشيخ 373.5
- هندسة بترول وتعدين السويس 373
- صيدلة أسيوط 373
- صيدلة بني سويف 372.5
- صيدلة القاهرة 372.5
- صيدلة عين شمس 371.5
- صيدلة الزقازيق 371.5
- صيدلة حلوان 371
- صيدلة دمنهور 371
- صيدلة الإسكندرية 371
- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 299.5
- ألسن كفر الشيخ 297
- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 295
- ألسن عين شمس 292
- سياسة واقتصاد السويس 291
- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 290
- إعلام القاهرة 288.5
- ألسن الفيوم 288.5
- سياسة واقتصاد بني سويف 287.5
- ألسن الغردقة 286
- إعلام عين شمس 285
- ألسن بني سويف 285
- ألسن المنيا 283.5
- إعلام المنوفية 282
- ألسن سوهاج 282
- ألسن أسوان 281.5
- ألسن الأقصر 280.5
- الاعاقة والتأهيل الزقازيق 280
- إعلام بني سويف 279
- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 278.5
- إعلام جنوب الوادي 277.5
- آثار القاهرة 274.5
- آثار الزقازيق بصان الحجر 274.5
- آثار دمياط 274
- آثار عين شمس 273.5
- الاعاقة والتأهيل بني سويف 273.5
- تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 273
- حقوق بور سعيد 271.5
- آثار الفيوم 271.5
- آثار أسوان 269.5
- آثار ولغات مطروح 269
- آثار الأقصر 268
- آثار جنوب الوادي 265.5
- حقوق سوهاج 265.5
- حقوق جنوب الوادي 264
- آثار سوهاج 263.5
- تربية الزقازيق 262
- حقوق انتساب موجه سوهاج 261.5
- تربية الإسكندرية 260.5
- تربية عين شمس 260.5
- فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 258.5
- آداب القاهرة 258
- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 258
- تربية المنصورة 257
- تربية بور سعيد 256
- فنون جميلة (فنون) حلوان 255.5
- تربية بنها 255.5
- تجارة القاهرة 254.5
- تربية طنطا 254.5
- تربية دمنهور 253
- فنون جميلة (فنون) المنصورة 252.5
- تجارة جنوب الوادي 251.5
- تجارة عين شمس 251.5
- تربية قناة السويس بالإسماعيلية 251.5
- آداب انتساب موجه القاهرة 251.5
- تربية المنوفية بشبين الكوم 251
- آداب عين شمس 251
- تجارة انتساب موجه القاهرة 250
- تجارة وإدارة أعمال حلوان 249.5
- حقوق أسوان 249.5
- تجارة الإسكندرية 249
- تربية كفر الشيخ 249
- تربية المنيا 249
- تجارة انتساب موجه عين شمس 248
- آداب الإسكندرية 248
- تجارة دمياط 248
- تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 247
- تجارة انتساب موجه الإسكندرية 247
- تربية مطروح 247
- حقوق كفر الشيخ 247
- آداب انتساب موجه عين شمس 247
- تجارة الزقازيق 246.5
- تربية طفولة مبكرة الزقازيق 246.5
- تربية حلوان 245.5
- آداب انتساب موجه الإسكندرية 245
- آداب حلوان 244.5
- تربية بنات عين شمس 244
- تربية مدينة السادات 244
- تربية السويس 244
- تجارة بنها 243.5
- آداب انتساب موجه حلوان 243.5
- تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 243.5
- دار العلوم القاهرة 243.5
- تربية دمياط 242.5
- تجارة المنصورة 242.5
- تربية الفيوم 242
- دار العلوم انتساب موجه القاهرة 242
- حقوق المنيا 241.5
- آداب بنها 241.5
- تجارة انتساب موجه بنها 241
- حقوق انتساب موجه أسوان 241
- تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 240
- تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 240
- تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 240
- تجارة المنوفية بشبين الكوم 239.5
- فنون جميلة (فنون) المنيا 239.5
- آداب انتساب موجه بنها 239.5
- تربية الغردقة 239.5
- تجارة أسوان 239
- تجارة انتساب موجه دمياط 239
- تجارة انتساب موجه الزقازيق 238.5
- حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 238.5
- تربية أسوان 238.5
- تجارة دمنهور 238.5
- آداب وعلوم إنسانية السويس 238
- آداب بنات عين شمس 237
- تربية بني سويف 237
- تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 237
- تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 236.5
- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 236.5
- فنون جميلة (فنون) أسيوط 236.5
- آداب انتساب موجه بنات عين شمس 236
- تجارة انتساب موجه المنصورة 236
- تجارة انتساب موجه دمنهور 236
- تجارة بني سويف 235.5
- تجارة طنطا 235.5
- تربية أسيوط 235.5
- تجارة أسيوط 235
- تجارة بور سعيد 235
- تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 235
- تجارة السويس 234.5
- تربية سوهاج 234.5
- تجارة انتساب موجه أسوان 234.5
- تربية الاقصر 234
- تجارة كفر الشيخ 234
- تربية الوادي الجديد 233.5
- تجارة سوهاج 233.5
- تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 233
- تجارة العريش 233
- حقوق الفيوم 233
- تجارة انتساب موجه طنطا 233