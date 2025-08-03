تجدد الاشتباكات في السويداء بجنوب سوريا.. وسقوط قتيلين

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 04:42 مساءً كتب شريف احمد - قتل شخصان جراء اشتباكات شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا، وذلك للمرة الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ قبل أسبوعين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وأفاد المرصد بمقتل شخصين "أحدهما من أبناء السويداء والآخر من عناصر الأمن العام" جراء اشتباكات في الريف الغربي للمحافظة، هي الأولى منذ وضع وقف إطلاق النار حدا لمواجهات دامية أوقعت أكثر من 1400 قتيل.

