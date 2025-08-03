السلطات المصرية تشن حملة أمنية على البلوجرز.. و 7 تيكتوكرز في قبضة الداخلية

حملة أمنية على البلوجرز

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 01:39 مساءً كتب شريف احمد - شهور من المحتوى الرديئ المليئ بالألفاظ الخادشة للحياء والمخالفة لقيم المجمتع لم يتورع بعض البلوجرز في مصر عن تقديمها عبر منصات التواصل الاجتماعي، متربحين الملايين ومثيرين الجدل حول محتواهم ومصدر أرباحهم.وبعد عدة بلاغات استهدفت حيتان التيك توك في مصر، تحركت الجهات الأمنية أمس على نطاق واسع ، ما أسفر عن سقوط عدد من أشهر صُنّاع المحتوى.بحسب بيانات وزارة الداخلية المصرية فقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر المعروفة باسم “سوزي الأردنية” لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى .وسقط بعدها بساعات، صانع المحتوى المثير للجدل المعروف باسم “مداهم”، أثناء تواجده في القاهرة الجديدة، بعد ورود بلاغات تتهمه ببث فيديوهات منافية للآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي.وضُبط المذكور وبحوزته ( مبالغ مالية عملات " محلية وأجنبية" –مشغولات ذهبية – كمية من مخدرى "الحشيش – الأفيون".كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانع المحتوى المعروف باسم "شاكر" لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الإعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى.وضُبط المذكور وبحوزته (سلاح نارى "غير مرخص") وبرفقته "مدير أعماله" وضبط بحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش – أيس").وفي مدينة الإنتاج الإعلامي، تحفظت قوات الأمن على البلوجر المعروفة باسم “أم مكة”، بعد مشادة وقعت بينها وبين شخص آخر داخل إحدى القنوات، التحريات جارية لتحديد الملابسات، بينما تم إخطار النيابة المختصة.فيما أمرت نيابة المقطم بحبس البلوجر “أم سجدة” لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطها بتهمة نشر مقاطع تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء العام، بغرض تحقيق مكاسب مادية من خلال نسب المشاهدة العالية على منصات التواصل.وفي واقعة أخرى، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى زعمت في مقطع فيديو قدرتها على “تسهيل استخراج رخص القيادة والتسيير”، حيث اعترفت لاحقًا بأن هدفها من النشر كان جذب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.