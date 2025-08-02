فلسطين تطالب بضغط دولي لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر

القصف والغارات الجوية

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 11:58 مساءً كتب شريف احمد - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، بضغط دولي لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي هو المدخل الصحيح لحماية المدنيين الفلسطينيين، وإنقاذهم من دائرة الموت المحكمة التي فرضت عليهم بقوة الاحتلال، وهو البداية السليمة لوقف المجاعة.وأضافت أنها تواصل بذل المزيد من الجهود مع الدول ومكونات المجتمع الدولي وشرعياته لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وجرائم الإبادة، والتجويع، والضم، والتهجير، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.في ذات السياق، أعلن الدفاع المدني في غزة أن (32) فلسطينيًا استشهدوا اليوم، بنيران الجيش الإسرائيلي بينهم (14) من منتظري المساعدات، مع استمرار القصف والغارات الجوية على القطاع المدمّر.وأكد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، سقوط (5) شهداء ومصابين بينهم حالات خطرة جراء استهداف الاحتلال بالنار تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات في شارع صلاح الدين جنوب منطقة جسر وادي غزة" في وسط القطاع.وفي جنوب القطاع، أكد سقوط (4) شهداء ومصابين بنيران الاحتلال في منطقة الطينة قرب مركز المساعدات في جنوب غرب خان يونس، إضافة إلى ثلاثة من منتظري المساعدات قرب محور موراغ جنوب خان يونس، وقتيلين آخرين قرب مركز مساعدات الشاكوش شمال غرب رفح.