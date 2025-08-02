بينهم أطفال ونساء.. 30 شهيدًا في قصف للاحتلال على غزة

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 08:59 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 30 شهيدًا بينهم أطفال ونساء، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد وفيات الجوع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 169 بينهم 93 طفلًا.وسط تحذيرات فلسطينية من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، مع استمرار الحصار الإسرائيلي ونقص الإمدادات الغذائية والطبية.