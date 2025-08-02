يتعرضون للتجويع والقصف.. اليونيسيف: الاحتلال قتل 18 ألف طفل في غزة

المجاعة في غزة

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - أكد صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من (18) ألف طفل في غزة منذ بداية العدوان على القطاع، بمعدل (28) طفلًا في اليوم الواحد.وشدد نائب المديرة التنفيذية المعني بالعمليات الإنسانية والإمداد في اليونيسف تيد شيبان، في حديثه أمام الصحفيين بنيويورك اليوم، على ضرورة ألا يُقتَل الأطفال وهم ينتظرون في طابور بمركز للتغذية أو يجمعون المياه، قائلًا: "أتحدث إليكم اليوم بشعور عميق بالإلحاح والقلق البالغ، كانت هذه زيارتي الرابعة إلى غزة منذ السابع من أكتوبر، تشاهدون الصور في الأخبار وتعرفون ما حدث، لكن الأمر يظل صادمًا عندما تكون هناك".وأشار مسؤول اليونيسف إلى أن القطاع يواجه خطرًا جسيمًا من المجاعة، وأن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في غزة يمضون أيامًا دون طعام، فيما تجاوز مؤشر سوء التغذية عتبة المجاعة وأكثر من 320 ألف طفل صغير معرضون لخطر سوء التغذية الحاد.وتحدث عن لقائه بعائلات عشرة أطفال قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية بينما كانوا ينتظرون في طابور للحصول على مكملات غذائية، مؤكدًا أنه "لا ينبغي أن يحدث هذا ببساطة، فهؤلاء الأطفال ليسوا ضحايا كارثة طبيعية؛ إنهم يتعرضون للتجويع والقصف والتهجير".