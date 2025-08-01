شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يصد هجوما شنته "قوات الدعم السريع" على الفاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر عن نجاح القوات السودانية والقوات المساندة لها في صد هجوم شنته "الدعم السريع"، حيث حاولت التسلل نحو أطراف المدينة من الجهة الجنوبية الغربية.

وأكدت أن هذا الهجوم أسفر عن تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما فرت العناصر المتبقية مذعورة خارج المدينة.

وأشارت الفرقة إلى أن "قوات الدعم السريع" لم تتوقف عن محاولاتها، فقامت بقصف بعض أحياء مدينة الفاشر السكنية مستخدمة المدفع عيار 120.

وأوضحت في إيجازها الصحفي أن القصف أسفر عن إصابة عدد من المواطنين إصابات متوسطة فتم نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي العلاج.

وعلى صعيد متصل، حقق الجيش السوداني انتصارات على "الدعم السريع" في محور كردفان، وذلك بتحرير منطقتي "أم درابة ورهيد النوبة" بعد معارك شرسة.