العراق: الاعتراف الدولي يدعم مسار تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 03:29 صباحاً كتب شريف احمد - رحبت جمهورية العراق بإعلان عدد من الدول عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، وفي مقدمتها فرنسا والمملكة المتحدة ومالطا والبرتغال، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، أن هذه الخطوات تأتي دعمًا مهمًا للمسار الدولي الهادف إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وتمهيدًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ترحيب سعودي

رحبت المملكة العربية السعودية بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارني، ورئيس وزراء جمهورية مالطا روبيرت أبيلا عن عزم بلديهما على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة في شهر سبتمبر المقبل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "تُشيد المملكة بهذه القرارات الإيجابية التي ترسّخ مسار حل الدولتين، وتؤكد توافق المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجدد المملكة دعوتها لبقية الدول لاتخاذ مثل هذه الخطوات الجادة الداعمة للسلام".