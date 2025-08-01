شكرا لقرائتكم خبر عن ويتكوف يزور غزة اليوم لتقييم وضع المساعدات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت خلال إحاطة صحفية، أن مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيزور قطاع غزة غدا الموافق الأول من أغسطس لبحث آليات تسليم المساعدات.

وأكدت ليفيت أن ويتكوف والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي سيقومان بجولة في مراكز توزيع المساعدات الحالية وسيعملان على وضع خطة لزيادة كميات الغذاء، كما سيلتقيان سكان المنطقة.

وأشارت ليفيت إلى أن الوفد الأمريكي سيقدم تقريرا فوريا للرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب بعد عودته من غزة بهدف اعتماد الخطة النهائية لتوزيع الغذاء والمساعدات في المنطقة.

وأضافت أن ويتكوف وهاكابي عقدا اجتماعا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين حول سبل إدخال المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة.

يأتي ذلك في أعقاب تصريحات زعيم حركة "حماس" خليل الحية يوم 27 يوليو التي اعتبر فيها المفاوضات مع إسرائيل عديمة الجدوى في ظل استمرار فرض الحصار على القطاع.

وكان نتنياهو قد أمر بسحب الوفد الإسرائيلي من الدوحة حيث تجري مفاوضات حول غزة منذ 6 يوليو، وذلك ردا على موقف "حماس" من مقترحات وقف إطلاق النار. كما أعلن ويتكوف عبر منصة "إكس" أن واشنطن قررت أيضا سحب مفاوضيها من الدوحة بعد الرد الأخير لـ"حماس" الذي "يظهر بوضوح عدم الرغبة في تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة".