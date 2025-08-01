الرئيس اللبناني: ملتزمون بسحب سلاح حزب الله وتسليمه للجيش

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 12:00 صباحاً كتب شريف احمد - أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن الدولة اللبنانية ملتزمة بسحب سلاح جميع القوى المسلحة، وفي مقدمتها حزب الله، وتسليمه للجيش اللبناني، بهدف بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الجيش، مشددًا على ضرورة حصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية دون سواها.

وأوضح عون أن هذا الالتزام يأتي ضمن خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي بقدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها والحفاظ على أمنها.

