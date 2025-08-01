الخارجية الفلسطينية تدين تحريض الاحتلال على الشعب الفلسطيني

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 12:00 صباحاً كتب شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، حملات التحريض الإسرائيلية ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسُلطة الوطنية الفلسطينية، وقيادتها والعاملين في الدبلوماسية الفلسطينية، التي بدأت تتصاعد على خلفية عزم الدول الوازنة الاعتراف بدولة فلسطين، والنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين والإعلان التاريخي الذي صدر عنه.وحذّرت خارجية فلسطين من تداعيات التحريض الإسرائيلي، واستغلاله لتصعيد إجراءاته التعسفية ضد الشعب الفلسطيني، ومؤسساته الشرعية وقيادته وكوادره الدبلوماسية.وطالبت خارجية فلسطين مجددًا الدول كافة والمجتمع الدولي، بالضغط على الاحتلال لوقف الإبادة، وتوفير الحماية الدولية لدولة فلسطين وأرضها وشعبها وقيادتها الشرعية.