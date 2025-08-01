تركيا ترحب بالخطوات المتخذة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ترحيب سعودي

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 12:00 صباحاً كتب شريف احمد - رحبت تركيا اليوم الخميس بالتحركات الأخيرة لدول فرنسا وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريح من العاصمة أنقرة: ردود الفعل الإنسانية في أوروبا، لا سيما من فرنسا وبريطانيا، نراها ذات قيمة كبيرة، ونرحب بكل خطوة تُتخذ نحو الاعتراف بدولة فلسطين".وكشف عن اتصاله بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهنئته على قراره، مشددًا على أن دعم حل الدولتين يُعد من أكثر المواقف تأثيرًا وفاعلية في مواجهة السياسات الإسرائيلية.

رحبت المملكة العربية السعودية بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارني، ورئيس وزراء جمهورية مالطا روبيرت أبيلا عن عزم بلديهما على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة في شهر سبتمبر المقبل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "تُشيد المملكة بهذه القرارات الإيجابية التي ترسّخ مسار حل الدولتين، وتؤكد توافق المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجدد المملكة دعوتها لبقية الدول لاتخاذ مثل هذه الخطوات الجادة الداعمة للسلام".