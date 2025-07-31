شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يرحب بإعلان كندا ومالطا عزمهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بإعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، عزم بلادهما الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.. معتبرة أنها خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الاحتلال وتكريس حل الدولتين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" - تثمين المملكة لإعلان رئيسي الوزراء الكندي والمالطي، ما يعد استجابة للجهود الدولية الرامية لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجدد سفيان القضاة التأكيد على موقف المملكة الثابت في مواصلة العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين، لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني.