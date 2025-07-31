شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية على البقاع و مرتفعات جبل الريحان جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، غارة إسرائيلية على التلال المحيطة ببلدة الخريبة في البقاع شرقي لبنان، كما شنت غارات على مرتفعات جبل الريحان جنوبي لبنان.

يذكرأن، كشف جيش الاحتلال أن سلاح الجو هاجم الأراضى اللبنانية حوالى 500 مرة خلال 243 يوما منذ وقف إطلاق النار، قتل فيها أكثر من 230 عنصرا من حزب الله.

وتظهر البيانات، أنه منذ التهدئة تم تدمير آلاف الصواريخ و90 منصة إطلاق و20 مقرا وخمسة مواقع لإنتاج الأسلحة ومعسكرات تدريب وبنية تحتية لحزب الله.

وفى الأسابيع الأخيرة، دمرت غارات سلاح الجو الإسرائيلى، حوالى 3000 صاروخ، بالإضافة إلى البنية التحتية تحت الأرض جنوب الليطاني.

ووفقا للجيش، قتل أكثر من 4000 عنصر فى حزب الله منذ بدء الحملة ضده وهناك مئات فى عداد المفقودين، بما فى ذلك قمة الحزب بأكملها باستثناء شخصيتين كبيرتين.

وبسبب هذا، يقول جيش الاحتلال إن حزب الله يواجه صعوبة فى شغل المناصب العليا.

قبل الحرب، بلغ عدد القوة النظامية لحزب الله حوالى 25000 شخص، واليوم، وفقا للجيش، نصف هذه القوة جاهز للقتال.