غزة تغرق في الظلام بسبب الحرب

دمار شامل

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 06:30 مساءً كتب شريف احمد - أدت الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023 إلى انخفاض كبير في إنارة قطاع غزة ليلاً، حيث أصبح أقل سطوعًا بنحو سبع مرات مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب.وتوقفت محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل بعد فرض الحصار، ما أدى إلى انقطاع كامل للتيار الكهربائي.وتضررت البنية التحتية بشكل واسع، إذ تشير التقديرات إلى تدمير أو تضرر 70% من مباني القطاع، في حين لا تعمل سوى نصف المستشفيات جزئيًا، وتعاني المنشآت الصحية من نقص حاد في الوقود والإمدادات.وأظهرت بيانات صادرة عن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن شدة الإضاءة في قطاع غزة خلال الليل انخفضت بنسبة تزيد عن 85% مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023، وهو ما يعكس حجم الدمار الواسع والانقطاع شبه التام في التيار الكهربائي نتيجة العمليات العسكرية المستمرة.