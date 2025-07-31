شكرا لقرائتكم خبر عن "أطباء بلا حدود": التجويع الإسرائيلى يفاقم سوء التغذية بين أطفال غزة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم الخميس، من تفاقم كارثة سوء التغذية بين الأطفال فى قطاع غزة.

وأكدت المنظمة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون سوء تغذية حادا تضاعف ثلاث مرات خلال الأسابيع الماضية بغزة، مشيرة إلى أن فرقها بقطاع غزة تستقبل يوميا 25 حالة سوء تغذية حاد جراء استمرار الحصار والهجمات الإسرائيلية.

وقالت مسؤولة الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "أطباء بلا حدود" إيناس أبو خلف، في تصريح لـ"وفا": إن "الوضع في غزة كارثي بكل المقاييس، ويتدهور يوما بعد يوم"، استنادا إلى مشاهدات فرق المنظمة العاملة في الميدان.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وصفت الوضع فى غزة بأنه "أسوأ سيناريو للمجاعة"، وأكدت أن الطريقة الوحيدة لوقف هذه الكارثة هي إغراق القطاع بكميات هائلة من المساعدات.

وأضافت أبو خلف: "لم نشهد كارثة إنسانية بهذا الحجم من قبل، فرقنا تعمل بغزة منذ 25 عاما دون انقطاع، ولم نر شيئا مماثلا حتى خلال الحروب السابقة".

وتابعت: "لا كهرباء، ولا غذاء، ولا مساعدات إنسانية، هناك تجويع ممنهج، وأوامر تهجير جماعي، واقتحامات متواصلة، وإسرائيل تواصل دفع المدنيين في غزة بمن فيهم موظفو المنظمة والمرضى وحتى الرضع، نحو ساحة حرب يومية".

وأشارت إلى أن أحد العاملين في المنظمة وابنه أصيبا بجروح خطيرة إثر قصف إسرائيلي استهدف كنيسة، مؤكدة أنه "لا مكان آمنا أو مقدسا في غزة".

وفى وقت سابق، حذرت إدارة مستشفى شهداء الأقصى فى مدينة دير البلح وسط قطاع غزة من أن الوضع داخل المستشفى كارثى بكل المقاييس، حيث الأوضاع الصحية والإنسانية بالغة الخطورة فى ظل تصاعد أعداد الجرحى والاحتياجات الطبية الطارئة.

وأشارت إدارة المستشفى - بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، إلى أن أعداد الجرحى بالمئات نتيجة العدوان المستمر، كما أن قسم الطوارئ غير قادر على استيعاب الأعداد المتزايدة من الإصابات الخطيرة، إضافة إلى أن أقسام المبيت ممتلئة بالكامل ولا تستطيع استقبال جرحى جدد، فيما أن جميع الأقسام مكتظة بالمرضى بما يفوق القدرة التشغيلية للمستشفى.

ولفتت إلى أن العمل توقف داخل غرف العمليات بسبب عدم توفر أسرّة مبيت، إذ ما زال عددًا من المرضى داخل غرف العمليات لعدم وجود أماكن لنقلهم، فى وقت يشهد المستشفى نقص شديد جدًا في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

وناشدت إدارة المستشفى الجهات الرسمية والإنسانية والدولية التدخل العاجل لتقديم الدعم اللازم وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية وإنقاذ الأرواح.