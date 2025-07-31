الارشيف / اخبار الخليج

"صواريخنا مشرعة".. الحوثيون يهددون أبوظبي والرياض بضربات "حيدرية"!

"صواريخنا مشرعة".. الحوثيون يهددون أبوظبي والرياض بضربات "حيدرية"!


الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من صنعاء: وجّه حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" في اليمن، تحذيراً شديد اللهجة لكل من والإمارات، متّهماً إياهما بالتآمر على الداخل اليمني، رغم ما وصفه بانشغال الحركة بمواجهة "العدو الصهيوني".

وفي منشور نشره عبر منصة "إكس"، قال الأسد: "صواريخنا مشرعة في وجه العدو الصهيوني، لكن أعيننا لا تغفل عن مؤامرات أبوظبي والرياض"، في إشارة إلى استمرار التوجس من تحركات إقليمية يعتبرها الحوثيون تهديداً مباشراً.

وحسب قناة RT الروسية، حذّر الأسد من أن أي تحرك داخلي تدعمه السعودية أو الإمارات، تحت غطاء المطالب الإنسانية والمعاناة الناتجة عن ما سماه "العدوان والحصار"، سيُقابل برد حاسم وصفه بـ"الضربات الحيدرية المنكَلة"، ملمّحاً إلى استعداد جماعته للتصعيد الميداني في حال تطوّرت الأحداث.

ولم يخلُ التصريح من هجوم مباشر على القيادات الخليجية، حيث قال: "لا أمن ولا حصانة لمن يخدم نتانياهو"، واصفاً الداعمين لما اعتبره "المخططات الصهيونية" بأنهم "أدعياء العروبة والإسلام"، في تصعيد لفظي يُرجّح أن يزيد من حدّة التوتر في المشهد الإقليمي المتأزم أصلاً بفعل تداخل الملفات بين اليمن والصراع الإسرائيلي ومواقف العواصم العربية الكبرى.

