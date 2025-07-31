شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة لأكثر من 60 ألف شهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 60,239، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 146,894، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 101 شهيد، و625 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.. فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 9071 شهيدا و34853 مصابا.

وبينت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات - خلال الـ24 ساعة الماضية - 81 شهيدا، و666 مصابا؛ ليرتفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1320، والإصابات إلى 8818.

ولفتت المصادر إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.