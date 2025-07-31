شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليون معتمر منذ انطلاق موسم العمرة هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أن أكثر من 1.2 مليون معتمر دخلوا المملكة لأداء مناسك العمرة، منذ انطلاق الموسم في 15 ذي الحجة وحتى 30 من محرم قادمين من 109 دول حول العالم، وفق "سبق" .

وقالت الوزارة، إن الفترة الماضية شهدت زيادة بنسبة 30% في عدد المعتمرين الذين دخلوا المملكة بتأشيرة عمرة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافةً إلى ارتفاعٍ بنسبة 27% في عدد تأشيرات العمرة الصادرة، كما تم توقيع أكثر من 4,200 تعاقدٍ بين شركات العمرة والوكلاء الخارجيين، بما يعزز جاهزية المنظومة التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن.



وأكدت الوزارة، أن هذا الإقبال المتزايد على أداء العمرة يأتي بعد نجاح موسم الحج، الذي شهِد تكاملًا في الأداء، وتحسينًا للإجراءات، وتطويرًا للبنية التقنية، مشيرةً إلى أن الاستعدادات التقنية والتشغيلية للموسم الجديد بدأت في وقتٍ مبكر، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان انسيابية الإجراءات، مع التوسع في تقديم المحتوى التوعوي والخدمات الرقمية بعدة لغات، بما يعكس ريادة المملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ويحقق أعلى مستويات الراحة والسلامة والرضا للمعتمرين.



وقد أعلنت الوزارة عن انطلاق موسم العمرة اعتبارًا من 14 ذي الحجة، وإصدار التأشيرات عبر منصة "نسك"، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التيسير على ضيوف الرحمن، واستكمالًا لمسيرة التطوير، في إطار رؤية المملكة 2030، حيث بدأت إصدار تصاريح العمرة فعليًّا منذ 15 ذي الحجة عبر تطبيق "نسك"، الذي يُعد المنصة الرقمية الموحدة للخدمات الحكومية للمعتمرين والزوار، إذ يتيح الحجز وإصدار التصاريح بسهولة، إلى جانب خدمات رقمية داعمة لتجربة المعتمر.