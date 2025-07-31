شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ألمانيا: عملية الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن تبدأ الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الألمانى يوهان فاديفول، إن بلاده ترى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم يضمن العيش بسلام وأمن وكرامة للطرفين، مشددًا على أن عملية التفاوض نحو هذا الهدف "يجب أن تبدأ الآن"، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ينبغى أن يكون خطوة في نهاية هذه العملية.

وحذر فاديفول -في بيان للخارجية الألمانية اليوم الخميس، من أن استمرار التهديدات الإسرائيلية بضم أراضٍ فلسطينية دفع عددًا متزايدًا من الدول، بينها أوروبية، إلى النظر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون مفاوضات مسبقة، مؤكدًا أن عملية السلام في الشرق الأوسط تقف عند مفترق طرق.

وأضاف قبل مغادرته برلين متوجهًا إلى إسرائيل والأراضى الفلسطينية، أن المعاناة الإنسانية في غزة وصلت إلى "أبعاد لا يمكن تصورها".

وأكد أن ألمانيا ستواصل دعوة إسرائيل لاتخاذ "إجراءات فورية وشاملة ودائمة" لتحسين الوضع الإنساني في القطاع، موضحا أن برلين مستعدة للمشاركة في عمليات إسقاط المساعدات جوًا خلال الأيام المقبلة، إلى جانب العمل على إعادة فتح المسارات البرية الإنسانية لضمان وصول الإمدادات بشكل كافٍ وآمن.

