بجولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 03:37 مساءً كتب شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة اليوم، وأدّوا جولات استفزازية في باحاته.
ووقعت تلك الانتهاكات، تحت حراسة أمنية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تفرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 13 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها عمليات هدم وتجريف شرق مدينة نابلس.

وأمس الأربعاء، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية.
وأدّوا أيضا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تعيق وصول الزوار والمصلين للأقصى.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

