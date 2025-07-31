شكرا لقرائتكم خبر عن قطر ترحب بإعلان كندا ومالطا الاعتراف بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت دولة قطر بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارنى، ورئيس وزراء جمهورية مالطا روبرت أبيلا، عن عزم بلديهما الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، واتخاذ خطوات إيجابية تنسجم مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعما مهما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، بما يمكنه من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" - أن هذه القرارات تتسق مع توافق الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، على خريطة طريق هدفها زيادة الاعترافات بالدولة الفلسطينية.

وجددت الوزارة دعوة دولة قطر لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تعكس الالتزام بالقانون الدولي، وتدعم الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه.