شكرا لقرائتكم خبر عن دول الخليج تجدد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكويت ـ نيويورك (أ ش أ)

جددت المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة موقف دول الخليج الثابت والمبدئى تجاه القضية الفلسطينية، معربة عن قلقها إزاء التصعيد المستمر والخطر فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والذى يمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين ويستدعى تحركا عاجلا وحاسما من مجلس الأمن.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها مساعد وزير خارجية الكويت لشئون المنظمات الدولية الوزير المفوض، عبدالعزيز الجارالله - نيابة عن المجموعة الخليجية - أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول صون السلام والأمن الدوليين.

وأعرب الجارالله أيضا عن إدانة المجموعة بشدة للاعتداءات والانتهاكات المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى والتي تشمل الاستخدام المفرط للقوة وعمليات القصف العشوائي والإجراءات العقابية الجماعية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء بما في ذلك الأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحفيين وعمال الإغاثة .

ودعا المجتمع الدولي إلى استثمار فرصة انعقاد المؤتمر الدولي الحالي لتسوية قضية فلسطين بغية إعادة تفعيل المسار السياسي ودعم جميع الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

وحث الجارالله المجتمع الدولي على التكاتف للسعي نحو إيقاف الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج وتهجير الفلسطينيين من أرضهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسئولياته القانونية والأخلاقية وأن يتخذ قرارا ملزما يضمن إلزام قوات الاحتلال بالإيقاف الفوري والدائم لإطلاق النار وجميع الممارسات التي ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام .

وأكد مساعد وزير الخارجية الكويتية على أهمية جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة إضافة إلى قرار الجمعية العامة بشأن إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وعودة النازحين إلى ديارهم.

ودعا الجارالله باسم المجموعة الخليجية جميع الدول الأعضاء إلى الاعتراف بدولة فلسطين والعمل على قبولها كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة تأكيدا على الالتزام الدولي بتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وجدد دعم المجموعة الكامل للخطة العربية الشاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة المعتمدة من القمم العربية الأخيرة فيما حث المجتمع الدولي على المشاركة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار وحشد الموارد الضرورية لتنفيذها بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وثمن الجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تضطلع بها دولة قطر بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية بهدف التوصل لإيقاف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتمكين عودة النازحين إلى ديارهم وتعزيز الدعم الإنساني عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وضمان تمويلها .

وأشاد الجارالله بالدور الفاعل للجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية التي أنشأتها القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة للعمل على إيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وبلورة خطة شاملة للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة.

كما رحب باللقاءات التي عقدتها اللجنة مع عدد من الأطراف الدولية الفاعلة بما في ذلك المسئولون في فرنسا والاتحاد الأوروبي وبالبيانات الصادرة عن هذه الاجتماعات التي شددت على ضرورة إنهاء العدوان ودعم الشعب الفلسطيني وتنسيق الجهود الإنسانية والإغاثية .

وأكد الجارالله، في ختام كلمته، على تضامن المجموعة الخليجية مع الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع من أجل نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وتحقيق العدالة والحرية والكرامة وضمان العيش بأمن وسلام دائم على أرضه.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية في الكويت عن إطلاق حملة إغاثية عاجلة لقطاع غزة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في الكويت .

وقالت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالإنابة في وزارة الشئون الاجتماعية، إيمان العنزي، في تصريح صحفي، إن الوزارة وافقت على فتح باب التبرعات المالية لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الأحد المقبل، عبر الروابط الرسمية المعتمدة لكل جمعية مختصة بالعمل الإغاثي ومشاركة في الحملة، كما سمحت بجمع التبرعات العينية من المواد الغذائية اعتبارا من اليوم لبقية الجمعيات والمبرات وفقا للضوابط المعتمدة .

وأوضحت أن الجمعيات والمبرات المشاركة تلتزم بشراء المواد الغذائية حصرا من "شركة مطاحن الدقيق والمخابز" الكويتية، مشددة على أن وزارة الشئون الاجتماعية تتابع سير الحملة، وتحرص على توفير البيئة التنظيمية والرقابية التي تضمن نجاحها وتحقيق أهدافها الإنسانية.