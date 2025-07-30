شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا يدعمان السلطة الفلسطينية بـ23 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الاتحاد الأوروبي وحكومة إيطاليا، مساهمة مالية بقيمة 23 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، بهدف دعم دفع مستحقات التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.



وذكر الاتحاد الأوروبي - في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد، عبر موقعها الرسمي - أن هذه المساهمة تأتي بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 22 مليون يورو، ومن الحكومة الإيطالية بمليون يورو وتصبح ضمن حزمة المساعدات المباشرة إلى موازنة السلطة الفلسطينية، التي تم الإعلان عنها خلال الحوار السياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في 14 أبريل الماضي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعافي والصمود الفلسطيني في ظل التحديات المستمرة.



وسيمكن هذا التمويل السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مستشفيات القدس الشرقية، التي تعاني من ضغوط شديدة نتيجة الصراع القائم والأزمة الاقتصادية المرتبطة بالحرب في قطاع غزة.

كما يهدف إلى ضمان استمرار هذه المستشفيات في تقديم الخدمات الصحية الحيوية للمرضى الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. حسب البيان.



وأشار الاتحاد الأوروبي - وفق البيان - إلى أنه قدم بالفعل منذ عام 2013، دعما منتظماً للسلطة الفلسطينية لتغطية تكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية، حيث تجاوز إجمالي هذا الدعم 213 مليون يورو حتى اليوم.

وتُعد هذه المستشفيات جزءاً أساسياً من النظام الصحي الفلسطيني، نظراً لما تقدمه من خدمات طبية متخصصة لا تتوفر في المستشفيات العامة.



وفي السياق، قال ممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر ستوتزمان: "من خلال هذه المساهمة، يؤكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، الالتزام الثابت بضمان وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الطبية الأساسية، في وقت يتعرض فيه قطاع الصحة لضغوط هائلة بسبب الحرب المستمرة في غزة والتصعيد في الضفة الغربية".. مضيفا "نحن ملتزمون بدعم جهود السلطة الفلسطينية في تعزيز نظامها الصحي وإصلاحه لضمان الكفاءة والمساواة في تقديم الرعاية لجميع المرضى، وفي ظل تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في غزة، نطالب بإعادة فتح المعابر لإيصال الإمدادات الطبية للمستشفيات، وتمكين نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات القدس الشرقية".