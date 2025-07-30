شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمال قطاع غزة وجنوبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب 30 آخرون بجروح، غالبيتها خطيرة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب مراكز المساعدات في مناطق عدة بقطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم/ الأربعاء/، بأن عددًا من منتظري المساعدات استشهدوا، وأصيب آخرون، قرب أحد المراكز جنوب مدينة خانيونس، مشيرة إلى وصول 30 إصابة لمستشفى السرايا الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من بين منتظري المساعدات في منطقة شمال غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وكانت مصادر طبية فلسطينية أكدت أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 60 شهيدًا، وأكثر من 195 مصابًا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1239 شهيدًا، وأكثر من 8 آلاف و152 مصابًا.