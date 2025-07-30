مقتل 6 في تبادل إطلاق النار بين جنوب السودان وأوغندا

أخبار متعلقة

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 09:29 مساءً كتب شريف احمد - لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم في تبادل إطلاق النار بين قوات الجيش في جنوب السودان وأوغندا قرب الحدود بين البلدين، وسط اتهامات متبادلة بشأن التسبب في اندلاع القتال.وذكر متحدث باسم الجيش الأوغندي مقتل أحد جنودهم، متهمًا عناصر من جيش جنوب السودان بالتوغل في الأراضي الأوغندية.وأكد شهود عيان، أن الهجوم وقع داخل أراض بجنوب السودان، ما أدى إلى نزوح عائلات من المنطقة.