الأمين العام لحزب الله: سلاحنا شأن داخلى لبنانى

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، إن سلاح حزب الله شأن داخلي لبناني، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف قاسم: "اتفاق وقف إطلاق النار كان مكسبا لنا وللاحتلال الإسرائيلي، ونتحرك في مساري تحرير الأرض من الاحتلال وبناء الدولة عبر تمثيل المواطنين".

وأوضح الأمين العام لحزب الله، أنّ إسرائيل لم تنسحب من النقاط الـ 5 لأنها تتجه لخلق مستوطنات في لبنان.