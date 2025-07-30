عاجل: بينهم 89 طفلًا.. ارتفاع عدد وفيات المجاعة في غزة إلى 154 حالة

أخبار متعلقة

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت مستشفيات قطاع غزة اليوم، عن ارتفاع عدد وفيات الجوع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 حالة وفاة بينهم 89 طفلًا.في السياق ذاته، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم، إلى 21 شهيدًا بينهم أطفال ونساء.فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الفلسطينيين في مركز توزيع المساعدات بمدينة رفح جنوب القطاع.