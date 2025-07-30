الارشيف / اخبار الخليج

عاجل: بينهم 89 طفلًا.. ارتفاع عدد وفيات المجاعة في غزة إلى 154 حالة

0 نشر
واس- غزة 0 تبليغ

  • عاجل: بينهم 89 طفلًا.. ارتفاع عدد وفيات المجاعة في غزة إلى 154 حالة 1/3
  • عاجل: بينهم 89 طفلًا.. ارتفاع عدد وفيات المجاعة في غزة إلى 154 حالة 2/3
  • عاجل: بينهم 89 طفلًا.. ارتفاع عدد وفيات المجاعة في غزة إلى 154 حالة 3/3

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت مستشفيات قطاع غزة اليوم، عن ارتفاع عدد وفيات الجوع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 حالة وفاة بينهم 89 طفلًا.
في السياق ذاته، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم، إلى 21 شهيدًا بينهم أطفال ونساء.

أخبار متعلقة

 

الرئيس المصري يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس الأركان الباكستاني
بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا اليوم
فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الفلسطينيين في مركز توزيع المساعدات بمدينة رفح جنوب القطاع.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا