الرئيس المصري يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس الأركان الباكستاني

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق أول ساهر شمشاد مرزا.
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات اللازمة إلى القطاع.

