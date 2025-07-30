شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين الفلسطينية": 232 صحفيا استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 232 صحفيا وصحفية وعاملا في المؤسسات الإعلامية، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، آخرهم المصور الصحفي إبراهيم حجاج.

ونعت النقابة في بيان، اليوم الأربعاء، الزميل حجاج، الذي استشهد جراء قصف إسرائيلي استهدف على حي الدرج بمدينة غزة، أثناء توثيقه جرائم الاحتلال، مؤكدة أن رسالة الزميل حجاج ستبقى حية رغم كل محاولات القتل والترهيب.

واعتبرت النقابة أن استهداف حجاج وغيره من الصحفيين هو سياسة إعدام ميداني ممنهجة، تهدف لكتم صوت الحقيقة الفلسطينية وترهيب الإعلاميين، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، داعية المجتمع الدولي للتحرك فورا لحماية الصحفيين ومحاسبة القتلة.