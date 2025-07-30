شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين بينهم صحفي فى قصف الاحتلال الإسرائيلى مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 3 مواطنين، بينهم مصور صحفي، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين، قرب مدرسة الزهراء في حي الدرج وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين، وإصابة آخرين.

وقال إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف المواطنين في المنطقة الشرقية لمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد المصور الصحفي إبراهيم محمود حجاج (35 عاما)، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.